Российская актриса Кристина Асмус показала, чем ей приходится заниматься на работе после развода с шоуменом Гариком Харламовым

Как сообщает Politeka.net, откровенное видео появилось на странице знаменитости в "Инстаграм" (чтобы посмотреть ролик, скрольте до конца).

Недавно пара разорвала отношения, однако Кристине Асмус некогда унывать по этому поводу. Она показала, что даже без мужа может кричать от удовольствия благодаря своему актерскому таланту. Так на видео актриса находится за кулисами и изо всех сил кричит, изображая оргазм перед коллегой. Для убедительности она трясет стол, гремит посудой, стучит руками. В какой-то момент Кристина даже запыхалась, но быстро перевела дыхание и продолжила играть.

"После развода только такой оргазм 😂😂😂", - подписала Асмус свою публикацию.

Пользователи социальной сети прокомментировали необычные кадры:

"Вообще не поверю, что такие нервозные и зажатые люди, как Кристина, когда-нибудь расслаблялись в сексе. Что уже про оргазм говорить"; "Я просто ору, это великолепно"; "Зачем мужика возбудила? 🤣 Ему аж жарко стало"; "Уж лучше такой, чем никакого, как до развода😂"; "Когда отключили горячую воду".

Ранее Кристина Асмус раскрыла подробности своего развода с Гариком Харламовым. По словам актрисы, расставание со своим мужчиной не было постановкой или шуткой. При этом Кристина подчеркнула, что именно она решила расторгнуть брак.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.