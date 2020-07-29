Российская актриса Кристина Асмус недавно заявила о разводе с комиком Гариком Харламовым

Эта новость вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников пары и российских СМИ. Как передает Рoliteka.net, люди стали гадать, что же послужило причиной разрыва брака. Многие предположили, что скандальный фильм «Текст» повлиял на пару, но нашлись и те, кто посчитал, что Асмус просто переросла Харламова.

После заявлений о разводе, поклонники Кристины стали в один голос твердить, что Харламов очень многое потерял, ведь Кристина сегодня не только одна из самых востребованных актрис России, но также одна из самых привлекательных.

Если пролистать страницу актрисы в Инстаграм, можно увидеть десятки горячих образов. У красотки идеальное тело, она не стесняется оголяться и фотографироваться в мини. Так, однажды Кристина сняла одежду, оставшись в одних штанах. Актриса повернулась к камере спиной, которая была полностью оголена.

У Кристины много фото в роскошных костюмах и платьях. Ее милая внешность способна украсить любой образ.

Как известно, в браке Асмус и Харламов были 7 лет. У них есть общая дочь Анастасия, ради которой они решили сохранить хорошие дружеские отношения.

Напомним, что игривая Асмус показала аппетитные формы в самых жарких образах: бикини, мини и шелка.

Как ранее сообщала Politeka, Асмус в одном кружевном белье пошла вразнос после развода с Харламовым: "Повезет же кому-то".

Также Politeka писала, что Асмус ошарашила новым видео для взрослых, Харламов больше не нужен: "После развода только...".