Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала о начале съемок в новом проекте

Звезда, которая в прошлом месяце объявила о разводе со своим мужем Гариком Харламовым, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем Асмус рассказала о том, что приступает к съемкам в новом кино.

«Влетаем в новый проект. Сегодня первый съёмочный день в кино! Наконец, на нормальной площадке)), не на удалёнке))) Подробности позже. Уух, с Богом!!», - написала актриса.

Она также поделилась своей черно-белой фотографией. На ней актриса позирует в стильных широких штанах в полоску и простой белой футболке. При этом она широко улыбается и выглядит по-настоящему счастливой. За ее спиной на балконе сидит довольный пес.

Поклонники звезды активно комментируют ее пост.

«Кристина, вы красотка удачи и процветания вам)», «Кристина, Вы прекрасны!», «Хозяюшка, ты лучшая», «Такое ощущение, что сейчас челюсть разорвёт мне кажется, что Кристиночка совершила ошибку и из всех сил лыбу давит, чтоб никто не заподозрил», «Развод Вам к лицу», «красотка наша Идеал», «Я по-прежнему интересуюсь: где живет Гарик после развода? Неужели здесь же? А если он ушёл то почему оставил свою собаку?», - пишут люди в комментариях.

Напомним, бесстыжая Асмус разделась до пояса, показав, что потерял Харламов: топ горячих образов актрисы.

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