Популярна виконавиця Анна Седокова вразила неймовірними формами, що втиснула з облягаючий купальник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Чекаю будинку, улюблений. Всі мої дні для тебе», — коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Седокова позує в тісному вбранні, демонструючи на камеру ідеальні й пишні вигини. Особа знаменитість вирішила прикрити за допомогою кепки. Красуня демонструвала фигуристое тіло з різних ракурсів.

Проте її прихильники не могли нічого не сказати, адже кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка Анна Сєдокова у деталях розповіла про те, як вона під час карантину зблизилася зі знаменитим латвійським баскетболістом Янісом Тиммой.

За словами знаменитості, спочатку вона не могла довіритися коханому і тримала його на відстані.

"Я його не підпускала, але потім ми почали спілкуватися в Мережі. І ось ця переписка нас зблизила. Пам'ятаю, як Яніс покликав мене в кіно. А я ж горда, не відповіла ні так, ні ні. Він до останнього не знав, приїду я чи ні. Я й сама не знала, приїду чи. У підсумку, коли ми подивилися перший фільм, то як-то відразу стали ближче. Тоді вирішили подивитися ще одне кіно. Після цього ми вже не розлучалися", - з гордістю розповіла Сєдокова.

Нагадаємо, щаслива Седокова ледве втримала пишні форми в занадто тісному декольте: "Аж вивалюються".

Також Politeka писала, що щаслива Анна Седококова офіційно оголосила про заручини з Янісом Тиммой: "Сказала йому так!".

Як повідомляла Politeka, Сєдокова в невидимому бікіні без сорому похвалилася вміннями молодого нареченого.