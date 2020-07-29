Популярная исполнительница Анна Седокова поразила невероятными формами, которые втиснула с облегающий купальник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Жду дома, любимый. Все мои дни для тебя», — коротко говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Седокова позирует в тесном наряде, демонстрируя на камеру идеальные и пышные изгибы. Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи кепки. Красотка демонстрировала фигуристое тело с разных ракурсов.

Однако ее поклонники немогли ничего не сказать, ведь кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали о том, что Седокова в подробностях рассказала о том, как карантин сблизил их с возлюбленным - знаменитым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Так, красотка призналась, что сначала не могла доверять возлюбленному, стараясь держать его на расстоянии.

"Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались", - с гордостью поведала Седокова.

Напомним, игривая Седокова не удержала формы в непристойном декольте: "Вываливаются".

Также Politeka писала, что знойная Седокова официально заявила, что помолвилась со своим возлюбленным: "Я сказала ему..."

Как сообщала Politeka, Анна Седокова наплевала на стыд и показалась перед камерой умениями молодого любовника.