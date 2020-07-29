Популярная исполнительница Анна Седокова поразила невероятными формами, которые втиснула с облегающий купальник
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Жду дома, любимый. Все мои дни для тебя», — коротко говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях Седокова позирует в тесном наряде, демонстрируя на камеру идеальные и пышные изгибы. Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи кепки. Красотка демонстрировала фигуристое тело с разных ракурсов.
Алла Пугачева кардинально изменилась и растрогала кадрами с детьми: "Копия мамы"
ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов
Массовая отмена пенсий: ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении, кто останется без денег
Доллар катастрофически рухнет, украинцев добили новым прогнозом: что ждет гривну на этой неделе
Однако ее поклонники немогли ничего не сказать, ведь кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали о том, что Седокова в подробностях рассказала о том, как карантин сблизил их с возлюбленным - знаменитым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Так, красотка призналась, что сначала не могла доверять возлюбленному, стараясь держать его на расстоянии.
"Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались", - с гордостью поведала Седокова.
Напомним, игривая Седокова не удержала формы в непристойном декольте: "Вываливаются".
Также Politeka писала, что знойная Седокова официально заявила, что помолвилась со своим возлюбленным: "Я сказала ему..."
Как сообщала Politeka, Анна Седокова наплевала на стыд и показалась перед камерой умениями молодого любовника.