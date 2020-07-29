Світлана Лобода здивувала шанувальників зухвалим образом і заінтригувала майбутньою прем'єрою

Популярна українська співачка, яка зараз живе в Росії, поділилася новим постом в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому Лобода анонсувала вихід нового проекту. Судячи з фото в пості, у ньому вона буде співпрацювати з відомим російським шоуменом Олександром Гудковим.

На фотографіях Гудков і Лобода продемонстрували свою унікальну хімію. Так, ведучий позує в звичайних джинсах і білій футболці, а ось образ співачки привертає набагато більше уваги. На ній зухвала чорна кофта «під шкіру» і квітчасті штани. Перчинки образу додають високі рукавички і зухвалий ланцюжок, що звисає між грудей співачки.

Однак, Лобода вирішила не зупинятися на цьому і додала ще більше епатажу в свій образ, завершивши його яскравим макіяжем і зачіскою з божевільним начосом.

На одному зі знімків Гудков притискається до співачки, а на другому вже сама Лобода зворушливо обіймає його зі спини.

«За добу до великого Boom», - підписала кадри Лобода.

Шанувальники зірки тут же взялися коментувати знімки.

«Яка ж Ви-вогонь», «Образ-гармата», «Так от на кого пішли ті самі блискітки шикарний макіяж чекаємо новий хіт», «Спека пішла», «Гряде щось несподівано інтригуюче...», - пишуть люди.

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