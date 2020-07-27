Светлана Лобода показала, как поддерживает свою стройную фигуру
Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, внимательно следит за своей фигурой и поддерживает полученный результат. Так, на странице одного из фан-аккаунтов певицы появилось короткое видео, на котором можно увидеть, как Лобода занимается спортом. Об этом пишет Politeka.net.
На опубликованных кадрах звезда стоит, широко расставив ноги и наклонившись вниз. Она тренирует тело, работая над своей растяжкой. Для занятий спортом Лобода выбрала обтягивающие черные штаны и короткий топ.
Поклонники звезды пришли в восторг от ее тренировки.
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«Вы в прекрасной форме Светлана», «Круто», «Вы прекрасно выглядите, пример для подражания для меня», «Красивая девушка», - пишут люди.
До этого мы писали, что Лободу, которая уже долгое время живет в России, заметили в Украине.
По данным источников, 24 июля Светлана Лобода спела на закрытом мероприятии в Одессе впервые за три года. Певица исполнила только для для VIP-гостей свои композиции "Твои глаза" и "К черту любовь". Как всегда, наряд артистки был максимально соблазнительным. Она надела черное боди с поясом, которое обнажило бедра, а также высокие черные сапоги и белый пиджак.
До этого певица в последний раз выступала в Украине в мае 2017 года. Тогда активисты сорвали сольный концерт знаменитости в Одессе, Светлана Лобода планировала еще раз выступить в этм городе в сентябре, однако мероприятие отменили. С тех пор исполнительница предпочитает выступать в России и других странах.
Напомним, неповторимая Лобода пленила роскошным телом, засветив сладкие места: топ фото певицы в купальниках.
Как сообщала Politeka, длинноногая Лобода в крохотном кожаном платье дала жару в автомобиле.
Также Politeka писала, что Светлана Лобода вернулась в Украину, появилось видео: "впервые за три года она...".