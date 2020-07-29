Светлана Лобода удивила поклонников вызывающим образом и заинтриговала предстоящей премьерой

Популярная украинская певица, которая сейчас живет в России, поделилась новым постом в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем Лобода анонсировала выход нового проекта. Судя по фото в посте, в нем она будет сотрудничать с известным российским шоуменом Александром Гудковым.

На фотографиях Гудков и Лобода продемонстрировали свою уникальную химию. Так, ведущий позирует в обычных джинсах и белой футболке, а вот образ певицы привлекает гораздо больше внимания. На ней дерзкая черная кофта «под кожу» и цветастые штаны. Перчинки образу добавляют высокие перчатки и вызывающая цепочка, свисающая между грудей певицы.

Однако, Лобода решила не останавливаться на этом и добавила еще больше эпатажа в свой образ, завершив его ярким макияжем и прической с безумным начесом.

На одном из снимков Гудков прижимается к певице, а на втором уже сама Лобода трогательно обнимает его со спины.

«За сутки до большого Boom», - подписала кадры Лобода.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать снимки.

«Какая же Вы-огонь», «Образ-пушка», «Так вот на кого ушли те самые блёсточки макияж шикарный ждём новый хит», «Жаришка пошла», «Грядёт что-то неожиданно интригующее...», - пишут люди.

Напомним, стройная Лобода в образе роковой соблазнительницы оседлала коня: "Что за сатанинские мотивы?".

Как сообщала Politeka, роскошная Лобода сразила наповал фигурой в купальнике с огромным вырезом.

Также Politeka писала, что Лобода дерзко выгнулась в коротком топе, покрасовавшись идеальной фигурой.