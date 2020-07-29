На скільки «розщедрився» уряд

Українських пенсіонерів попередили про те, що частина з них з початку наступного року буде отримувати додаткову допомогу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Так, з першого січня наступного року одиноким пенсіонерам буде призначена додаткова щомісячна соціальна допомога у розмірі 685 гривень. Розмір допомоги буде змінюватися, оскільки буде прив'язаний до прожиткового мінімуму.

Допомога буде розраховуватися по наступній формулі: прожитковий мінімум * на 40% (1712 грн х 40% = 685 грн).

Уточнюється, що гроші будуть отримувати лише самотні пенсіонери, які потребують додатковому постійному доглядові.

До цього ми розповідали, що найближчим часом в Україні відбудеться верифікація пенсіонерів, після чого у частини українців зможуть забрати виплати

Згідно з законом, є ряд причин, за якими держава може скасувати виплату пенсії. В наступному році умови планують посилити, що може призвести до ряду скорочень виплат.

Пенсію можуть забрати, якщо виплати призначено на підставі фальшивих документів або документів з помилками. Зазначається, що в разі виявлення помилок, ПФУ зможе переглянути розмір пенсії або зовсім скасувати виплати.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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