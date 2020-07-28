В ближайшее время в Украине состоится верификация пенсионеров, после чего у части украинцев смогут забрать выплаты

Согласно закону, есть ряд причин, по которым государство может отменить выплату пенсии. В следующем году условия планируют ужесточить, что может привести к ряду сокращений выплат.

Пенсию могут забрать, если выплаты назначены на основании фальшивых документов или документов с ошибками. Отмечается, что в случае обнаружения ошибок, ПФУ сможет пересмотреть размер пенсии или вовсе отменить выплаты.

Выплаты могут приостановить, если пенсионер длительное время находится за рубежом. Во время верификации чиновники получат информацию о том, как долго пенсионеры находились за пределами Украины.

В случае смерти пенсионера выплаты также отменят. Сегодня известно много случаев, когда родственники продолжают получать выплаты даже после смерти человека.

Отмечается, что без выплат могут остаться также переселенцы, которые меняют место жительства. Это делается в рамках постановления, которое призвано выплачивать пенсии только тем украинцам, которые проживают на подконтрольной Киеву территории.

Кстати, в скором времени ужесточаться также требования к тем, кто выходит на пенсию. По подсчетам ПФУ, если украинцы не перестанут работать без оформления, в 2028 году лишь 45% 60-летних украинцев смогут вовремя получить выплату.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

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