Стал известен минимальный порог сдачи тестов ВНО-2020 по географии и химии в Украине

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) определила порог для прохождения теста ВНО по географии и химии для украинских абитуриентов.

«Мы определили, что пороговый балл "сдал/не сдал" по географии ВНО 2020 составляет 24 тестовых балла. Процент участников, которые не преодолевают порог, составляет 5,56%», - объявил глава УЦОКО Валерий Бойко.

В свою очередь, порог "сдал/не сдал" по химии составил 13 баллов. 10,15% участников ВНО по этому предмету не смогли его преодолеть.

Отметим, что речь идет о минимальном количестве баллов, которое участник теста должен набрать, чтобы в дальнейшем получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

Результаты участников ВНО публикуются на их страницах на следующий день после каждого заседания экспертной комиссии.

Тестирование по географии прошло 15 июля, а по химии - 17 июля.

Также ранее были объявлены минимальные баллы необходимы для прохождения ВНО по другим предметам. Они составили: для ВНО по истории Украины (25 баллов), ВНО по иностранным языкам (17 баллов), ВНО по биологии (22 балла), ВНО по физике (12 баллов), ВНО по математике (9 баллов) и ВНО по украинскому языку и литературе (22 балла).

Напомним, вступление украинцев в вузы без тестирования, появился важный документ.

Как сообщала Politeka, абитуриенты останутся без сертификатов, кому не повезет.

Также Politeka писала, что абитуриенты получат крупные выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен».