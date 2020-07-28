37-річна українська співачка Світлана Лобода блиснула ідеальним тілом в купальнику

Як передає Politeka.net, архівний знімок співачки з'явився на її фан-сторінці в Instagram. Красуня стояла в оригінальному купальнику, який блищав і переливався під світлом камер. Її животик був оголений, артистка засвітила молоде пружне тіло. Варто відзначити, що на животі Лободи навіть прорисувався прес. Активні заняття спортом не пройшли даром.

Зверху Лобода накинула капюшон, що надало особливої пікантності її образу.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода за останній рік встигла похвалитися фігурою в найрізноманітніших купальниках. Абсолютно всі вони прийшлися їй по фігурі. Так, нещодавно артистка приміряла яскравий рожевий купальник спортивного типу. Красуня стояла на колінах на тлі піску і пальм. В руках у неї був кокос. Ідеальний купальний костюм обтягнув принади зірки, зробивши акцент на тонкій талії.

Як відомо, нещодавно Лобода вперше за довгий час дала концерт в Україні. Відео з виступу з'явилося в Instagram у Лободи і у багатьох інших зірок. Як з'ясували журналісти, Лобода виступала на закритій вечірці в Одесі. Це був перший концерт за останні кілька років.

Нагадаємо, що Лобода без ліфчика ефектно вигнулась і викликала фурор новим фото: «Так і серце прихопити може».

Як повідомляла Politeka, апетитна Лобода влаштувала спекотні танці в занадто тісному бікіні: "Каменських б таку форму!".

Також Politeka писала, що Лобода зухвало вигнулась в короткому топі, покрасовавшись ідеальною фігурою: «Приклад для наслідування».