37-річна українська співачка Світлана Лобода блиснула ідеальним тілом в купальнику

Як передає Politeka.net у себе в Instagram артистка часто ділиться фотографіями з відпочинку. Для шанувальників це особлива насолода, так як зірка публікує яскраві і насичені кадри в купальниках.

Варто відзначити, що на сторінці Лободи можна знайти з десяток фото в різних купальниках. Не змінюється одне – у всіх костюмах вона виглядає чудово. Незважаючи на народження двох доньок, співачка може похвалитися відмінною фігурою. У неї тонка талія, плоский живіт, стрункі ніжки і пишні груди. Артистка одягає на відпочинок як міні-бікіні, так і спортивні купальники яскравих забарвлень.

Дуже часто Лобода ділиться спільними фото з доньками. Так, нещодавно вона опублікувала фото, на якому позувала зі своєю молодшою донькою Тільдою. Лобода була в зеленому купальнику, а на малу наділа зелені трусики і бандану. Варто відзначити, що співачка досі не показує обличчя дівчинки, як і не розкриває особистість її батька.

Одним з найбільш пам'ятних пляжних образів за останній час стало фото в тигровому купальнику. На знімку Лобода засвітила всі свої спокусливі вигини і солодкі місця. Співачка виглядала на всі 100%.

Нагадаємо, що щаслива Лобода показала жаркий відпочинок біля басейну навіть без купальника: "Це просто клас".

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