37-річна українська співачка Світлана Лобода похвалилася жарким образом на бекстейдж-кадрах з нового кліпу

Як відомо, кожен кліп Світлани дуже незвичайний і несхожий на попередні. Тому вихід нових роликів фанати чекають з нетерпінням. На кадрах, показаних Світлана знову здивувала, опублікувавши пост в соціальній мережі Instagram.

Співачка вирішила не тільки змінити імідж, зачіску, але і стиль. У ролику видно, як артистка гойдається на іграшковому конику червоного кольору в незвичайних чоботях навколо величезного столу, за яким сидять гості в костюмах. При цьому поряд з артисткою грав скрипаль з палаючою головою в прямому сенсі цього слова.

«Вас чекає великий сюрприз , Пані та Панове !!!😛ПРЕМ'ЄРА 🔥🔥🔥 31.07 #BOOMBOOM,» - написала Світлана.

Зазначимо, режисером відео виступив комік Олександр Гудков. Співачка також раніше поділилася з шанувальниками своїми враженнями від зйомок.

«Я отримала задоволення і по-справжньому відірвалася!!! впевнена, нас чекає щось дуже незвичайне, зухвале, вільний і місцями шокуюче! у кращих традиціях Лободи і Гудкова».

Ось що відповіли фанати:

«Ось це бум нас чекає, ух, дожити б🤤», «Ставимо будильники і нагадування на телефон», «Ура Светик нас почула ❤️», «батюшки, як цікаво», «Заклинаю на хіт 😭», «Ніяке слово не опише так точно, наскільки сильно я чекаю!!🌪», «Про Боже 🔥Це сталося 😍», «Бомби ,дитинко ! А ми тебе підтримаємо 🤞», «Хіт, однозначно 💣🔥», «Хлопці готові стримить ?😂», «Що за сатанинські мотиви ??🤔».

Раніше також зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одночасно ніжному і відвертому вбранні.

Співачка приміряла крихітне шкіряне чорне плаття без бретелей, яке вигідно підкреслило її тонку талію і витончений бюст. Шикарний цибулю доповнили босоніжки на шпильках, стильна сумочка і недбало накинутий на плечі піджак - все в чорному кольорі. Також не обійшлося без ідеальної укладки (волосся зачесане назад з мокрим ефектом) і яскравого макіяжу з акцентом на очі.

Лобода блиснула "нескінченними" ногами, закинувши одну на іншу, сидячи в автомобілі. Крім того, зірка підкорила публіку грайливим поглядом.

"У кожної дівчини має бути маленьке чорне плаття і велика харизма - і ніч буде незвичайною 😘 Магія погляду і нічого більше 🖤 МалышкаLO", - підписала це соковите фото Світлана.

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