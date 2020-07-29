Красуня показала всю себе

Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе, вразивши красою

На фото Соня здалася в легкому платті з величезним розрізом за стегно. Євдокименко показала себе в профіль, а образ доповнила босоніжками на високому каблуці. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама дивилася в камеру, поки демонструвала довгі ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт усім", - написала Соня.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красива, як завжди", "Ідеально", "Привіт, вдалого дня та чудового настрою", "Ти прекрасна", "Богиня".

Раніше ми повідомляли, що молода модель і співачка Соня Євдокименко, яка доводиться внучкою Софії Ротару, поділилася яскравими емоціями під час відпочинку.

На знімку Соня Євдокименко сидить на шезлонгу в позі лотоса біля самої води, від сонця дівчину захищає великий зонт. Красуня спустила сорочку, залишившись в одному бюстгальтері. Вона сидить спиною до камери, тому жодних інтимних подробиць шанувальникам не "засвітила".

Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко побешкетувала під час нової фотосесії.

«Твоє життя — твоя історія. Пиши добре. Редагуй часто», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Євдокименко в наряді тілесного кольору і мініатюрних шортах проїжджає верхи на коні, після чого лягає їй на гриву і застигає заради пікантного кадру.

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