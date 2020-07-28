Молода модель і співачка Соня Євдокименко, яка доводиться внучкою Софії Ротару, поділилася яскравими емоціями під час відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На знімку Соня Євдокименко сидить на шезлонгу в позі лотоса біля самої води, від сонця дівчину захищає великий зонт. Красуня спустила сорочку, залишившись в одному бюстгальтері. Вона сидить спиною до камери, тому жодних інтимних подробиць шанувальникам не "засвітила". У той же час, буйна природа навколо створюють атмосферу загадковості і спокою.

"Ранок - коли магія відбувається. Настав час збалансувати свій розум і тіло і намітити плани на весь день", - підписала Соня Євдокименко.

Раніше дівчина опублікувала в Instagram ролик, на якому була в купальнику і легкій сорочці, яку раз знімала. Соня скаженіла у воді біля скель, підставивши сонцю всі видатні частини тіла. Падаюча тінь створила незвичайну казкову атмосферу, в якій дівчина стала схожа на русалку. Незважаючи на напівтемряву, можна добре розглянути струнку фігуру і пружний животик Євдокименко.

"Прекрасні відчуття 🧜🏻‍♀️💫", - підписала ролик зірка.

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