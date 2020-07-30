Щоб виглядати бездоганно, артисткам доводиться дуже багато потіти в залі і працювати над собою

Схуднути і виглядати молодше своїх років з часом, напевно, мріє чи не кожна представниця прекрасної статі. Однак, щоб захоплювати фігурою в будь-якому віці і після народження дитини (навіть не одної!) потрібно багато працювати. При цьому, домогтися бажаного результату виходить далеко не у кожного. Багато дівчат здаються на півшляху, кидають всі дієти, правильне харчування і спорт. І дуже даремно.

На прикладі деяких зірок можна простежити, як здоровий спосіб життя допомагає їм виглядати бездоганно і в двадцять, і п'ятдесят років. Представляємо вашій увазі топ підбірку фото з зірками, які змогли довести: якщо дуже захотіти виглядати бездоганно – можна цього домогтися.

Настя Каменських завдяки своїй завзятості і бажанням схуднути, скинула більше двадцяти кілограм. При цьому дівчина не зупиняється на досягнутому - кожен день відправляється на пробіжку, займається правильним харчуванням і займається з тренером або чоловіком удома.

А от Тіна Кароль намагається підтримувати чудову форму завжди, вдома у зірки є особистий зал, куди вона ходить займатися і активно постить фото й відео з занять після карантину. Артистка віддає перевагу легкі заняття, без і стрибки на скакалці.

Мама двох доньок Світлана Лобода дивує стрункою фігурою після пологів. Через два тижні після народження молодшої дочки, артистка вже вбила стрункою фігурою на пляжі в леопардовому бікіні. Зараз зірка стала ще стрункішою - вона займається навіть у відпустці, приділяючи багато часу залу.

Оля Полякова також мама двох доньок - Аліси і Маші. При цьому зірка славиться стрункими ніжками і ідеальним пресом. Оля не соромиться показати себе без макіяжу і любить захоплювати формами в модних бікіні. Вона ніколи не пропускає заняття і завжди намагається мотивувати фанатів.

Молода переможниця "Холостяка" Даша Ульянова вразила результатом схуднення. Дівчина заявила, що в один момент перестала подобатися собі, тому вирішила поміняти своє життя. Дівчина є професійною гімнасткою і зараз навіть проводить марафон для розтяжки і ідеального шпагату.

Дженніфер Лопес для своег віку виглядає ідеально, адже вона може з легкістю перевершити і 30-річних красунь. Співачка і актриса займається в залі дуже часто, проте її праця виправданий. Зірку навіть прозвали "вічно молодий" з-за її розкішного і підтягнутого тіла.

Нагадаємо, що Джонні Депп в подробицях розповів про знущання Ембер Херд: "Гадила в постіль".

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