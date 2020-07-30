Чтобы выглядеть безупречно, артисткам приходится очень много потеть в зале и работать над собой

Похудеть и выглядеть моложе своих лет со временем, наверное, мечтает едва ли не каждая представительница прекрасного пола. Однако, чтобы восхищать фигурой в любом возрасте и после рождения ребенка (даже не одного!) нужно много трудиться. При этом, добиться желаемого результата получается далеко не у каждой. Многие девушки сдаются на полпути, бросают все диеты, правильное питание и спорт. И очень зря.

На примере некоторых звезд можно проследить, как здоровый образ жизни помогает им выглядеть безупречно и в двадцать, и в пятьдесят лет. Представляем вашему вниманию топ подборку фото со звездами, которые смогли доказать: если очень захотеть выглядеть безупречно – можно этого добиться.

Настя Каменских благодаря своему упорству и желанию похудеть, сбросила больше двадцати килограмм. При этом девушка не останавливается на достигнутом - каждый день отправляется на пробежку, занимается правильным питанием и занимается с тренером или мужем дома.

А вот Тина Кароль старается поддерживать прекрасную форму всегда, дома у звезды есть личный зал, куда она ходит заниматься и активно постит фото и видео с занятий после карантина. Артистка предпочитает легкие занятия, без и прыжки на скакалке.

Мама двух дочерей Светлана Лобода удивляет стройной фигурой после родов. Спустя две недели после рождения младшей дочери, артистка уже сразила стройной фигурой на пляже в леопардовом бикини. Сейчас звезда стала еще стройнее - она занимается даже в отпуске, уделяя много времени залу.

Оля Полякова также мама двух дочек - Алисы и Маши. При этом звезда славится стройными ножками и идеальным прессом. Оля не стесняется показать себя без макияжа и любит восхищать формами в модных бикини. Она никогда не пропускает занятия и всегда старается мотивировать фанатов.

Молодая победительница "Холостяка" Даша Ульянова поразила результатом похудения. Девушка заявила, что в один момент перестала нравиться себе, поэтому решила поменять свою жизнь. Девушка является профессиональной гимнасткой и сейчас даже проводит марафон для растяжки и идеального шпагата.

Дженнифер Лопес для своег возраста выглядит идеально, ведь она может с легкостью превзойти и 30-летних красоток. Певица и актриса занимается в зале очень часто, однако ее труд оправдан. Звезду даже прозвали "вечно молодой" из-за ее роскошного и подтянутого тела.

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