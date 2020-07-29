Популярна пишногруда російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим образом

На фан-сторінці Квітко в Instagram з'явився архівний знімок, на якому зірка знатно засвітила свою головну гордість і багатство, передає Рoliteka.net. Красуня одягла чорну сукню, в якій був дуже розпусний виріз, з якого буквально вивалювалися неосяжні груди дівчини.

До речі, на цьому фото в кадр потрапив і невеликий животик моделі, який на більшості знімків вона прибирає фотошопом. Квітко стоїть біля стіни, тримаючи в руках сумочку, але вся увага шанувальників прикута до її апетитних «м'ячиків».

«Ух, яка краса», «Ти виглядаєш фантастично дорога!», «Тааак гарно!», - пишуть користувачі мережі під фото.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко блиснула розкішною фігурою в спортивному костюмі лавандового кольору. Тоненький топ і тісні лосини відразу ж привернули увагу шанувальників, адже в них постать моделі виглядала чудово. На фото також можна помітити, що Анастасія знову змінила колір волосся, перефарбувавши світлі локони в більш натуральний відтінок русявого.

Як відомо, Квітко народилася і виросла в Росії, але кар'єру моделі вирішила будувати в США.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "Це шикарно".

Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула «булочки» прямо перед камерою: «Дуже соковита».

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледве втримала солодкі "кексики" в тонкому ліфчику: "Краще всякого десерту".