Популярна пишногруда російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим образом
На фан-сторінці Квітко в Instagram з'явився архівний знімок, на якому зірка знатно засвітила свою головну гордість і багатство, передає Рoliteka.net. Красуня одягла чорну сукню, в якій був дуже розпусний виріз, з якого буквально вивалювалися неосяжні груди дівчини.
До речі, на цьому фото в кадр потрапив і невеликий животик моделі, який на більшості знімків вона прибирає фотошопом. Квітко стоїть біля стіни, тримаючи в руках сумочку, але вся увага шанувальників прикута до її апетитних «м'ячиків».
«Ух, яка краса», «Ти виглядаєш фантастично дорога!», «Тааак гарно!», - пишуть користувачі мережі під фото.
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Раніше ми писали, що Анастасія Квітко блиснула розкішною фігурою в спортивному костюмі лавандового кольору. Тоненький топ і тісні лосини відразу ж привернули увагу шанувальників, адже в них постать моделі виглядала чудово. На фото також можна помітити, що Анастасія знову змінила колір волосся, перефарбувавши світлі локони в більш натуральний відтінок русявого.
Як відомо, Квітко народилася і виросла в Росії, але кар'єру моделі вирішила будувати в США.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "Це шикарно".
Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула «булочки» прямо перед камерою: «Дуже соковита».
Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледве втримала солодкі "кексики" в тонкому ліфчику: "Краще всякого десерту".