Популярная пышногрудая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, порадовала поклонников откровенным образом
На фан-странице Квитко в Инстаграм появился архивный снимок, на котором звезда знатно засветила свою главную гордость и богатство, передает Рoliteka.net. Красотка надела черное платье, в котором был очень развратный вырез, из которого буквально вываливалась необъятная грудь девушки.
Кстати, на этом фото в кадр попал и небольшой животик модели, который на большинстве снимков она убирает фотошопом. Квитко стоит возле стены, держа в руках сумочку, но все внимание поклонников приковано к ее аппетитным «мячикам».
«Ух, какая прелесть», «Ты выглядишь фантастически дорогая!», «Тааак красиво!», - пишут пользователи сети под фото.
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Ранее мы писали, что Анастасия Квитко сверкнула роскошной фигурой в спортивном костюме лавандового цвета. Тоненький топ и тесные лосины сразу же привлекли внимание поклонников, ведь в них фигура модели смотрелась превосходно. На фото также можно заметить, что Анастасия вновь сменила цвет волос, перекрасив светлые локоны в более натуральный оттенок русого.
Как известно, Квитко родилась и выросла в России, но карьеру модели решила строить в США.
Напомним, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".
Как ранее сообщала Politeka, Анастасия Квитко в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная».
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".