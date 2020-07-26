Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", похвалилася апетитними формами
Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.
Цього разу модель показала своїм шанувальникам, який одяг воліє носити під час прогулянок по місту. Що вже там говорити - схоже пишнотіла красуня не соромиться з'являтися на людях в яскравих нарядах.
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Новий аутфіт фанати зірки представили всього кілька годин тому, і він вже встиг набрати масу лайків та коментарів.
Анастасія для нового виходу в світ підібрала речі, здатні віртуозно підкреслити всі достоїнства її фігури: тонку талію, пишні апетитні груди, а також розкішні стегна.
Знаменита красуня блищить в довгій спідниці, головні родзинки якої – висока посадка, незвичайний крій, а також блискуча тканина. До неї вона знайшла ідеальну пару: крихітний топ з ліфом світло-бежевого відтінку, який ледь прикриває бюст - тканина настільки натягнулася, що ледь не рветься від її об'ємних грудей.
Волосся розпущене по плечах, яскравий макіяж і кілька аксесуарів – Квітко виглядала привабливо і стильно.
Шанувальники почали коментувати нову публікацію моделі, захоплюючись красою і її фігурою.
«Це шикарно, дитинко», «Оу, вони занадто великі», «Ти така зухвала красуня, отримуйте насолоду», «Боже мій, як ти витримуєш ці форми😍😍», «Гей, красуня», «Поцілувати тебе так і хочеться».
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.