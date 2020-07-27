Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, влаштувала спекотні зйомки на пляжі

Анастасія щодня намагається провести день насичено та активно ділиться фото і відео, зробленими на відпочинку у своєму профілі в соціальній мережі Instagram щодня. Модель прославилася саме завдяки досить значним формами у поєднанні з тонюсенькой талією.

Квітко стала успішною моделлю досить швидко, навіть незважаючи на те, що її зріст всього 162 сантименту, а вага на момент старту кар'єри складав 70 кг. Анастасія відмовляється худнути, тому її кадри з відпочинку або для зйомок в білизні, що вона рекламує, завжди отримують масу коментарів.

На новому фото, приміром, Анастасія позувала в модному чорному купальнику на пляжі. Досить тісний ліфчик зірки виглядав ненадійно, адже тонка тканина без бретелей чи могла утримати значних розмірів груди. Про пікантному образі Квітко шанувальники написали так:

«Який грішний янголятко», «Красуня з дъявольской посмішкою❤❤ «, «Це супер спокушає на пляжі», «Як можна втриматися?», «Просто любов до твоїх форм💜💜», «Надзвичайно чудовий вигляд, я відчуваю небезпеку ❤️❤️❤️», «Ви дійсно чудові», «Апетитна і дуже засмагла😋😋😋😋😋😋,» «Як добре, коли така фігура😍😍😍».

На самому початку своєї кар'єри Настя виглядала помітно простіше – до пластики і збільшення форм дівчина була досить скромною й милою. Поступові зміни не тільки принесли їй впевненість у собі, але і славу.

П'ять років тому Анастасія навіть отримала пропозицію від компанії Kanye West Clothing. З брендом, що займаються виробництвом модного одягу, дизайн нових моделей створює музикант Каньє Уест, дівчина вирішила співпрацювати на страх і ризик.

Примітно, що дружина репера Каньє — Кім Кардашьян, з якою так часто порівнюють саму Квітко. Після цього кар'єра моделі дівчата помітно пішла вгору. Зараз Анастасія рекламує білизну і купальники, тому в її профілі багато таких знімків, як зірка представила недавно. Позуючи в білому бікіні Анастасія виглядала дуже ефектно, адже її форми не можна приховати такими крихітними клаптиками тканини.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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