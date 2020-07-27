Популярна модель Анастасія Квітко, яку через походження називають російською Кардашьян, похвалилася пишною фігурою в незвичайному купальнику

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці моделі з'явилося фото, на якому Квітко постала в дірявому купальнику. З боків і на грудях костюма виднілися розрізи, які давали можливість розглянути, що ж у неї під ним.

Анастасія сіла спиною до камери, сильно стиснувши свою неосяжну «п'яту точку». Апетитні «булочки» моделі буквально звели з розуму прихильників, які залишили під постом безліч компліментів її пишній красі.

«Дуже красива і соковита», «Супер дівчина», «Ти котик», «Ви гарні, і у вас є прекрасний зад», «У тебе апетитні форми», «Ви приголомшлива жінка», «Любов моя Анастасія, ти ангел з небес, який втішає моє сумне серце», - пишуть шанувальники пишногрудої моделі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко без зайвої скромності приміряє різні купальники, адже кожен сідає на неї ідеально. Фігуриста модель любить відверті фотосесії, в яких у неї є можливість посвітити своїми принадами.

Завдяки своїй фігурі Квітко отримує багато рекламних контрактів з брендами купальників і нижньої білизни.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко ледве втримала солодкі "кексики" в тонкому ліфчику: "Краще всякого десерту".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "Це шикарно".