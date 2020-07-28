Російська актриса Христина Асмус показала, чим їй доводиться займатися на роботі після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим

Як повідомляє Politeka.net, відверте відео з'явилося на сторінці знаменитості в "Instagram" (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).

Нещодавно пара розірвала стосунки, однак Христині Асмус ніколи сумувати з цього приводу. Вона показала, що навіть без чоловіка може кричати від задоволення завдяки своєму акторському таланту. Так на відео актриса знаходиться за лаштунками і щосили кричить, зображуючи оргазм перед колегою. Для переконливості вона трясе стіл, гримить посудом, стукає руками. У якийсь момент Христина навіть захекалася, але швидко перевела подих і продовжила грати.

"Після розлучення тільки такий оргазм 😂😂😂", - підписала Асмус свою публікацію.

Користувачі соціальної мережі прокоментували незвичайні кадри:

"Взагалі не повірю, що такі знервовані і затиснуті люди, як Крістіна, коли-небудь розслаблялися в сексі. Що вже про оргазм говорити"; "Я просто кричу, це чудово"; "Навіщо мужика порушила? 🤣 Йому аж жарко стало"; "Вже краще такий, ніж ніякого, як до розлучення😂"; "Коли відключили гарячу воду".

Раніше Христина Асмус розповіла подробиці свого розлучення з Гаріком Харламовим. За словами актриси, розставання зі своїм чоловіком не було постановкою або жартом. При цьому Христина підкреслила, що саме вона вирішила розірвати шлюб.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.