Російська актриса Христина Асмус показала, чим їй доводиться займатися на роботі після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим
Як повідомляє Politeka.net, відверте відео з'явилося на сторінці знаменитості в "Instagram" (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).
Нещодавно пара розірвала стосунки, однак Христині Асмус ніколи сумувати з цього приводу. Вона показала, що навіть без чоловіка може кричати від задоволення завдяки своєму акторському таланту. Так на відео актриса знаходиться за лаштунками і щосили кричить, зображуючи оргазм перед колегою. Для переконливості вона трясе стіл, гримить посудом, стукає руками. У якийсь момент Христина навіть захекалася, але швидко перевела подих і продовжила грати.
В пір'ї, міні і без білизни: Каменських, Кароль, Дженнер і інші зірки, що вразили фігурою в чорних сукнях
Як сьогодні виглядають діти Миронова, Нікуліна, Висоцького та інших зірок радянського кіно: фото спадкоємців
Масове скасування пенсій: ПФУ попередив українців про радикальне рішення, хто залишиться без грошей
Серпень вдарить по Україні погодними аномаліями, від 42 до заморозків: детальний прогноз
"Після розлучення тільки такий оргазм 😂😂😂", - підписала Асмус свою публікацію.
Користувачі соціальної мережі прокоментували незвичайні кадри:
"Взагалі не повірю, що такі знервовані і затиснуті люди, як Крістіна, коли-небудь розслаблялися в сексі. Що вже про оргазм говорити"; "Я просто кричу, це чудово"; "Навіщо мужика порушила? 🤣 Йому аж жарко стало"; "Вже краще такий, ніж ніякого, як до розлучення😂"; "Коли відключили гарячу воду".
Раніше Христина Асмус розповіла подробиці свого розлучення з Гаріком Харламовим. За словами актриси, розставання зі своїм чоловіком не було постановкою або жартом. При цьому Христина підкреслила, що саме вона вирішила розірвати шлюб.
Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».
Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.
Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.