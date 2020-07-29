Українська співачка Тіна Кароль з'явилася в незвичайному образі під час останньої фотосесії
Так, на сторінці колеги Тіни Кароль Анатолія Сачівко з'явився незвичайний чуттєвий кадр, який раніше сама співачка викладала в Сторіс.
На новому і яскравому фото Тіна позувала в чорному короткому топі і скромною спідниці-олівці без будь-яких принтів. При цьому показувала свій образ Тіна, напівсидячи на стільці і фактично падаючи при цьому головою на підлогу.
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«Розрив серця»🔥🔥♥️😍😂», «Від Тиночки можна очікувати все , що завгодно, довела до екстазу 😍💛🔥», «Вона нахабно і відкрито визнається, що грає на наших нервах🔥», «Угу ясно зрозуміло 😏», «Наша❤️», «Прекрасна❣️», «Краща ❤️», «Шалено 😍😍😍», «Улюблена😍», «краса зі змістом 💗», - пишуть фанати.
До цього артистка в природному вигляді в гримерці підкорила фанатів своєю природною красою. Справа в тому, що зовнішній вигляд співачки багатьох шанувальників мотивує вести здоровий спосіб життя і доглядати за собою, також, як і артистка.
Дуже часто фанати цікавляться тим, що саме робить Тіна по догляду за собою.
Так, зазвичай головний акцент в макіяжі Тіни – червоні губи, які вже давно стали головною б'юті-візитівкою співачки. Тіна навіть випустила свою власну губну помаду зі своїм ідеальним відтінком червоного.
А на новому кадрі в природному образі без макіяжу та прикрас Тіна виглядала по-домашньому мило, що відразу відзначили шанувальники:
«найкрасивіша❤», «Гарна така 😻», «Сама найкрасивіша ❤️😍😍😍», «Біла королева!!!!!!😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥», «Krasunia❤», «Хочу Тіну в Голлівуді!», «Кенгорушичка красива😍», «Наша найкраща люблю 😍❤», «Домовилися!👏😉», «А то позаду не Маша Єфросиніна?», «@tina_karol найпрекрасніша. Наш промінчик щастя.❤».
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