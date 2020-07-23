Філіп Кіркоров показав своїх підрослих дітей по дорозі на відпочинок

Знаменитий російський співак опублікував у своєму Instagram нові знімки, пише Politeka.net.

Так, Кіркоров показав, як вирушає на відпочинок з дітьми. На першому кадрі він позує на тлі літака з дочкою Аллою-Вікторією і сином Мартіном-Крістіном. Всі вони одягнені в яскравий літній одяг. Кіркоров позує широко посміхаючись і розкинувши руки в сторони. Діти артиста в найближчому майбутньому явно зможуть скласти конкуренцію дітям Алли Пугачової і Максима Галкіна - Гаррі і Лізі, які вже встигли прославитися в мережі.

На другому фото сімейство вже розташувалося на борту літака. Так, Кіркоров сидить поруч з сином, який зворушливо притулився до батька. Перед ними на столику можна побачити тарілку з фруктами. У підписі до фото Кіркоров розповів, що вони з дітьми направляються до друзів в Грецію.

«Світ сповнений спокус...», - додав співак.

Шанувальники артиста тут же взялися коментувати фото. При цьому багато хто з невдоволенням нагадував співакові про те, що через карантин кордони в Росії закриті.

«Красиві і щасливі! Так тримати», «Гарного відпочинку!!! Ви найкращий тато», «Чудово виглядаєте», «як добре Філіп став виглядати», «З зібраним волоссям ви дуже молодо виглядаєте», «Король», «Філіп ви як завжди прекрасні. І дітки у вас чудові», «А що з РФ вже випускають за кордон без другого громадянства?», «Для когось кордони закриті, а для кого-то відкриті», «А що - вже можна літати за кордон? Або - все можуть королі?», - пишуть люди.

Нагадаємо, Кіркоров в пух і прах посварився з Пугачовою, Алла не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Кіркоров видав секрети особистого життя і заговорив про стосунки з Басковим: "Ходжу направо і наліво...".

Також Politeka писала, що зарослий Галкін вирішив переплюнути Кіркорова розмірами свого коня.