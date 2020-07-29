Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала, як тренується на марафоні

Другий тиждень дівчина проводить спеціальний марафон для своїх шанувальників. Як відомо, Даша є професійною гімнасткою, тому може навчати шанувальників корисним вправам. Вирішивши порадувати аудиторію, Ульянова влаштувала розбір вправ для ідеальної розтяжки.

В цей раз на шостому занятті Даша в простому чорному спортивному костюмі показала більше вправ, які допоможуть досягти ідеального шпагату. Дівчина особисто виконує всі вправи, а також коментує, що робить під час заняття:

«Урок 6/ частина 2 💪🏽🔥 І, як завжди, ваші враження у коментарях 👇🏽», - написала Даша.

Ось що відповіли фанати:

«Тренування 🔥 *опу відчула і спина розігрілася.спасибі)», «Скажіть будь ласка, якщо після тренування або під час тренування коліт лівий бік ближче до спини , це нормально? І можна продовжувати тренування ?», «Враження вогонь,🔥 по ногах відчувається 👏», «Тренування дуууже сподобалася. Ти супер тренер🔥😍🔝», «Зразу здається що легкі вправи, а потім робиш і все горить і пече, клас вся мокра, круті вправи. Спасибі вам Даша величезна❤️❤».

Також переможниця проекту Даша Ульянова показала себе без макіяжу. На представленому в соціальній мережі Instagram фото дівчина позувала з розпущеним рівними волоссям, будучи одягненою в звичайну чорну толстовку і світло-сині джинси.

«Може мені краще не фарбуватися ?😅», – написала під новим кадром Даша і тут же отримала сотні відгуків стосовно свого зовнішнього вигляду.

Ось що написали користувачі мережі:

«Тобі так краще 😻», «Така красива 😍», «Без Мейк теж красиво !))», «Я і не дізналася 😍 красуня🔥», «Без косметики 🔥🔥 гармата 😍😍😍😍», «Така ух, маля без прикрас🔥🔥», «Ти красива в будь-якому вигляді😍», «Да, краще не фарбуватися», «Краще❤️❤️❤️», «Може і краще 👍», «Все в твоїх руках 🤚 😉😉😉», «Краще без макіяжу 😇 але тобі і так і Так красиво ❤️», «Мммм навіщо?! Краще не краситися ! І губки не робити )», «Дуже юна і красива без мейк».

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