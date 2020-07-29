Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала, как тренируется на марафоне

Вторую неделю девушка проводит специальный марафон для своих поклонников. Как известно, Даша является профессиональной гимнасткой, поэтому может обучать поклонников полезным упражнениям. Решив порадовать аудиторию, Ульянова устроила разбор упражнений для идеальной растяжки.

В этот раз на шестом занятии Даша в простом черном спортивном костюме показала больше упражнений, которые помогут добиться идеального шпагата. Девушка лично выполяет все упражнения, а также комментирует, что делает во время занятия:

«Урок 6/ часть 2 💪🏽🔥 И, как всегда, ваши впечатления в комментариях 👇🏽», - написала Даша.

Вот что ответили фанаты:

«Тренировка 🔥 *опу почувствовала и спина разогрелась.спасибо)», «Скажите пожалуйста, если после тренировки или во время тренировки колит левый бок ближе к спине , это нормально? И можно ли продолжать тренировки ?», «Впечатления огонь,🔥 по ногам чувствуется 👏», «Тренировка ооочень понравилась. Ты супер тренер🔥😍🔝», «Сразу кажется что упражнения лёгкие, а потом делаешь и всё горит и печёт, клас вся мокрая, крутые упражнения. Спасибо вам Даша огромное❤️❤».

Также победительница проекта Даша Ульянова показала себя без макияжа. На представленном в социальной сети Инстаграм фото девушка позировала с распущенными ровными волосами, будучи одетой в обычную черную толстовку и светло-синие джинсы.

«Может мне лучше не краситься ?😅», – написала под новым кадром Даша и тут же получила сотни отзывов, касающихся своего внешнего вида.

Вот что написали пользователи сети:

«Тебе так лучше 😻», «Такая красивая 😍», «Без Мейка тоже красиво !))», «Я и не узнала 😍 красотка🔥», «Без косметики 🔥🔥 пушка 😍😍😍😍», «Такая ух, малышка без украшений🔥🔥», «Ты красива в любом виде😍», «Да, лучше не краситься», «Лучше❤️❤️❤️», «Может и лучше 👍», «Все в твоих руках 🤚 😉😉😉», «Лучше без макияжа 😇 но тебе и так и Так красиво ❤️», «Мммм навіщо?! Краще не краситися ! І губки не робити )», «Очень юная и красивая без мейка».

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