Популярна турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кардашьян, приміряла дивовижне плаття

Як передає Рoliteka.net, свіже фото з'явилося в красуні в Instagram. Дівчина була вбрана у шовкове жовте плаття, яке ледь прикривало її пишну фігуру. Додатково до всього Бахарі трохи задерла сукню, оголивши свої стрункі ніжки. Наряд ідеально сіл по фігурці моделі. Сукня підкреслила неосяжну фігуру моделі, її пишні груди, тонку талію і округлі стегна. Варто відзначити, що в цьому костюмі видно всі переваги східної красуні.

За півдня пост моделі зібрав більше 4 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч приємних слів.

«Приголомшлива, люблю цей жовтий», «Гарна», «Краща», «Елегантні вишукані чуттєві, чарівні і красиві стегна», «Ти виглядаєш неймовірно дорогоцінною», «Смарагд», «Дияволиця», «Східна принцеса», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі наділа тісні лосини, які обтягнули її пишні стегна і зробили акцент на тонкій талії. Крім цього, красуня приміряла тісний топ, з якого ледь не випали її апетитні груди. Судячи з фото, дівчина збиралася зайнятися спортом.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі ледве вмістила свій скарб в величезне декольте: "Смачні диньки".

Як раніше повідомляла Politeka, Гюль Бахарі мало не розірвала блузку своїми принадами: «Погана дівчинка».

Також Politeka писала, що Гюль Бахарі притулилася до скла і вразила видом без штанів: "Дихання перехоплює".