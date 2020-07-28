Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кім Кардашьян, постала в ніжному домашньому образі

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в "Instagram".

На знімку турецька Кардашьян стоїть біля вікна і дивиться вдалину, ніжно проводячи рукою по склу. На дівчині надіта тільки сорочка рожевого кольору, яка абсолютно не прикриває пружні стегна. Крізь тканину проступає об'ємний бюст Гюль Бахарі, через що видовище стає більш пікантним і хвилюючим.

"Точне зображення того, як я вирішую, чи безпечно або навіть весело виходити на вулицю під час сну до кінця цього року", - зазначила модель.

Користувачі соціальної мережі оцінили новий образ Гюль Бахарі і залишили багато компліментів в коментарях під записом:

"Прекрасна"; "Абсолютно чудово🦋✨"; "Подих перехоплює"; "Ви така гарна! 😈"; "Ви - королева"; "Мені подобається твій стиль"; "Ти виглядаєш так дивно красиво і вражаюче чудово в цій атласно-рожевій сорочці, яку ти носиш, і будь в безпеці".

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