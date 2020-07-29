Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася кадрами з гарячими розвагами в басейні
Так, вирушивши на відпочинок у Туреччину, зірка встигла зняти багато цікавих Сторі в соціальній мережі Instagram. Струнка співачка показала, як веселилася в натовпі дівчат, а потім похвалилася розвагами в басейні, позуючи в смугастому бікіні.
Так, але серії літніх кадрів Настя позувала в простому смугастому купальнику. Варто відзначити, що не так давно Каменських заявила: їй дуже подобається відчувати себе комфортно в одязі, тому найчастіше вона вибирає саме такі наряди. На фото дівчата з відпустки можна побачити, як Настя блищить в простих бікіні без модних принтів, яскравих прикрас і незручних зав'язок.
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Ми також писали, що сама Каменських показує купальники, верх яких з тонкими чашечками з різними декоративними елементами (мереживо, рюші, волани, але досить прості). Артистка добре виглядає в білому, кораловий, зелений і чорному роздільному купальнику бікіні з леопардовим принтом і зав'язками.
Також кілька годин тому Настя поділилася ранковим кадром, зробленим під час відпочинку в готелі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка захопила видом без макіяжу та прикрас.
Так, на фото Настя відображена в банному халаті і з рушником на голові. Вона позувала сидячи на стільці, біля невеликого столика, на якому стоїть тарілка з фруктами.
«Ранок - найважливіше час ☀️ Від того, як ми проведемо його, залежить весь наш день. Спробуйте провести його в повній тиші, без гаджетів, а просто ви і ваші думки 😌 Прислухайтеся до того, що думаєте і уявіть, яким класним буде ваш день. І є велика ймовірність, що він саме таким і буде! 🥰», - написала Каменських.
Ось як відреагували фанати:
«Одна я з ранку думаю «та за шооо» ? 🤪 якщо б мій ранок було б таким як на фото))) мрії мрії ))», «Лайк якщо теж снідаєш дуже довго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 від ранку весь день залежить 😉», «Настя, можна зробити триб'ют на це фото? Ви прекрасні 😍😍», «Коли Ви так дивитеся, Анастасія, сили додаються! І день точно пройде на Ура!🙏», «Дала рада Настя, прокинувшись відразу взялася за телефон,писати пост про ранок без гаджетів😂».
Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».
А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".