Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук розповіла про повернення до зйомок і показала себе в новому відвертому образі

Артистка «Жіночого Кварталу» поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Марта написала, що вже 29 липня вона зі своїми колегами по сцені повернеться до зйомок шоу після тривалої перерви, викликаної карантином.

«Потріскані стіни Жовтневого завтра оживуть після карантину. Ми відзнімемо шоу Жіночий Квартал після тривалої паузи», - написала Адамчук.

Вона також поділилася свіжими знімками. На них актриса позує в джинсах і стильній білій кофті в чорний горошок. Пікантної родзинки одягу додає глибокий виріз на спині артистки, що дозволяє їй продемонструвати свої рельєфні м'язи.

Шанувальники зірки активно коментують її публікацію.

«Яка спина! Очей не відірвати!», «Красуня», «Ура!!! З нетерпінням чекаю на нові випуски "ЖК"!», «Так, спина диво», «Неможливо не помітити таку гарну дівчину!!! просто вогонь», - пишуть люди.

До цього ми писали, що артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Для нього Марта Адамчук обрала вельми незвичайний наряд: щільне чорне плаття на металевих гудзиках. Відмітною деталлю одягу стали відкриті плечі, виглядає так, ніби комір сповз до рівня грудей. При цьому можна помітити, що співачка не одягла бюстгальтер. Дівчина зробила яскравий вечірній макіяж і прикрасила шию кулоном на тонкому ланцюжку. Вона чарівно посміхається і зачаровує поглядом, а на щоках грає м'який рум'янець.

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