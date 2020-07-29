Відома російська співачка Анна Семенович приєдналася до челленджу, який набирає обертів у всьому світі
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram Семенович опублікувала спокусливе чорно-біле фото, на якому постала у всій красі. Це фото артистка опублікувала в рамках челленджу в підтримку Стамбульської конвенції.
«Прийняла прекрасний челленж #womensupportingwomen… Я завжди вірила, вірю і буду вірити в жіночу дружбу! Мені пощастило мати поруч із собою прекрасних подруг, які завжди підтримають у важку хвилину і розділять радість життя», - підписала пост зірка.
За годину пост Семенович зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Анна, відмінне фото. Ви тут бездоганні», «Ви дуже красива і прекрасна, просто божественна», «Яка палка красуня ухх», «респект фотографу», «Дуже красива!», - пишуть користувачі мережі.
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Але знайшлися і ті, хто жорстко розкритикував артистку за фото, а також неправильне розуміння суті челленджу.
«Чим виставляти себе напоказ, краще б народила дітей і ними займалася», «Краще ставити на перше місце сім'ю, коханого, а потім вже подруг!», «Ну це не про дружбу челендж», - пишуть люди.
Зазначимо, що челлендж організували, щоб привернути увагу до проблеми насильства над жінками, а не для того, щоб відзначати подруг на пікантних фото.
Нагадаємо, що Анна Семенович засвітила бюст у величезному декольте, чоловіки в захваті: "Мрія".
Як раніше повідомляла Politeka, пишногруда Семенович показала, як заманює чоловіків, відео: "До мене, до ноги!".
Також Politeka писала, що грайлива Семенович задерла сукню, засвітивши найсолодші місця: «Аня, ви така…».