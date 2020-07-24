40-річна співачка Анна Семенович потішила публіку кадрами зі звіринця, порівнявши диких тварин з чоловіками

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгому червоному платті з глибоким декольте. Романтичний образ зірки доповнив милий капелюшок зі стрічкою під колір сукні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Семенович привернула увагу гуляючої неподалік альпаки (яку в підписі до кадрів помилково назвала ламою) тим, що пригостила тварину ласощами. Але, коли Анна захотіла погладити звіра, той не дався в її руки і поспішив ретируватися, чим дуже засмутив співачку.

"На, мій хороший, на... ой, я сама тебе боюся! Ага, як мужик, значить, вкусняшку з'їв, а як тільки погладити - звалює! Іди до мене, до ноги!", - говорить на відео артистка, поплескуючи по стегну, але альпака-"лама" безцеремонно її проігнорувала.

"Я зрозуміла - чоловіки більш слухняні, ніж лами 😂😂🤣 Дівчинки, ваш за яку смакоту до ноги йде?👇🏼😉🤣", - підписала ролик зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Анна !! Вогонь !! Чудово виглядаєте !! Так тримати !!! Чоловік різні , є спокійні , які можуть і до ноги жіночої пригорнутися , але , лами ймовірно іншого темпераменту !!!👍😍"

"І чому ти така гарна,проста,🔥"

"Яка ви красуня,Анна!Прям Тургенєвська панночка..😍😘❤️🌹"

"Як Вам капелюшок йде!👍 Ви чарівні!🌹"

"Чет він дрібний якийсь, напевно це ламенок!! Тому такий боязкий...😂"

"Анна, ну це ж не лами а альпаки 🦙, як можна переплутати ! 🙄🙄"

"Гарне плаття ... не трісне по швах"

Раніше ми повідомляли, Семенович блиснула розкішним декольте в компанії подружки.

"Анна, де виріз?", "Ну Ви тут найкрасивіша", "Ви прям наречена.. в кедах", "Ганнуся ти така красива як завжди", "Ганнуся) відмінно виглядаєте) ось той прикид, який дуже йде і нічого не псує)) лялечка", - відреагували користувачі.

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