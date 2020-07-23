Відома російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників яскравим літнім знімком

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося на сторінці в Instagram. Красуня стояла на пірсі у неймовірно красивому і жіночному платті. На сукні блакитного кольору були намальовані повітряні кулі. Семенович додала до нього рожевий пояс, що зробило її образ ще яскравіше. В руках у співачки був солом'яний капелюшок, яким вона прикрила свої пишні груди.

Зате артистка вирішила засвітити інші свої смачні місця. Вона задерла сукню ніжкою, оголивши її.

«Навіть коли щось закінчується, щось починається. За кількістю втрат, йде безліч починань. Я багато раз в житті починала спочатку і кожен раз мені було дуже страшно, я чіплялася за старі почуття і емоції, які вже були не актуальні!», - зізналася Анна, закликавши своїх прихильників вірити у мрії і з легкістю говорити «до побачення» людям і речам, які більше не приносять радості.

За дві години пост красуні зібрав майже 7 тисяч лайків. В коментарях шанувальники стали дякувати співачці за її слова і мудрість, а також робити їй компліменти.

«Кожне слово і літера - в саме серце) Аня», «Які правильні слова. І дуже красива Анна», «Аня, ви така позитивна, приємно дивитися ваші сторіз», «Навіщо прикрила те, що прикривати не потрібно», «Не тільки красуня, але і розумниця», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Анна Семенович похвалилася фігуркою в білому обтягуючому платті.

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