Модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2019», показала своє найголовніше багатство

Як передає Рoliteka.net, свіже фото з'явилося в Instagram зірки. Красуня зробила селфі, показавши, яке волосся їй вдалося відростити. На знімку добре видно, що волосся Гузь вже спустилися нижче пояса. Варто відзначити, що далеко не всім жінкам вдається відростити волосся.

«Настрій: КАРЕ», - підписала фото зірка, натякнувши, що хоче відрізати волосся.

За день її фото зібрало майже 5,5 тисяч лайків. В коментарях їй стали залишати масу приємних слів.

«Жахливий настрій. У мене кожен день таке)», «Ні! Тільки не це! Я обожнюю це волосся», «Якщо раптом надумаєш – було б здорово здати волосся для перук дівчаткам з онкологією. Там беруть від 35 см якщо я не помиляюся», «Ти найкрасивіша», «Ця діва як цариця, править серцями мужиків, не можливо не закохатися, підкорює всіх крізь», «Симпатична», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь блиснула всією своєю пишністю в чорному боді. Красуня може похвалитися неймовірною фігурою, тому із задоволенням бере участь у відвертих фотосесіях. На знімку дівчина елегантно вигнулася, виставивши вперед округлі стегна.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь в одному лише мереживі похвалилася витонченими лініями: "Боже, ти так...".

Як раніше повідомляла Politeka, Леоніла Гузь в "невидимому" купальнику побешкетувала на даху: "Богиня".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь захопила млосним вигином: «Вау, шикарна».