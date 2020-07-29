Мама Вєрки Сердючки вирішила продовжити мокрі розваги
Як передає Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку артистки Інни Білоконь, яка відома чином мами Вєрки Сердючки.
Після виступу у фонтані на Хрещатику Білоконь показала відео, як стрибає в басейн. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
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Нагадаємо, раніше популярну українську виконавицю Вєрку Сердючку та її завзяту підтанцьовку помітили під час виступу прямо в одному з фонтанів Хрещатика. Артисти влаштували шоу на очах у перехожих, виконавши пісню Make It Rain Champagne і скупавшись у фонтані.
Як стало відомо пізніше, Сердючка знімалася у святковому концерті. Зйомки проходили для шоу «З днем народження, Україно», приуроченого до Дня незалежності.
На фото з виступу Сердючки можна побачити, як артистка веселиться у фонтані з підтанцьовкою в компанії напівголих хлопців і своєю «мами» з пляшкою шампанського.
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