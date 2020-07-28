Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва змусила говорити про себе мільйони

Хвиля хайпу піднялася після жартівливого призову Насті повернути її в шоу «Орел і решка», передає Politeka.net.

«Хлопці, це повний амасеведж! Ви просто самі справжні бандюгани! Ми увірвалися сьогодні на аккаунт fridaytv і підбадьорили його тааааак, що походу повернули мене на Решку!», - зазначила Ивлеева.

Вона розповіла, що в жарт пообіцяла повернутися в «Орел і решка», якщо пост з нею набере більше 500 тисяч коментарів. На даний момент під її постом вже понад 660 тисяч коментарів із закликом повернути Настю в шоу. Артистка наголосила, що в шоці від потужності інтернету і активності її шанувальників.

«Ок, я слово тримаю!.. Для мене це багато значить. Я щаслива, що вам подобається ця передача і я улюблена як ведуча!», - сказала артистка.

В коментарях тисячі шанувальників залишили Насті слова підтримки.

«2 місяці тому ти казала що виросла з цього проекту:)», «Настя, а тобі самій це буде цікаво, знову?», «Тепер залишилося Птушкіна повернути і все буде як в старі добрі часи)», «Ура!!! Тепер залишилося чекати на новий сезон», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що це вже не перший випадок, коли Івлеєва влаштувала такий хайп навколо своєї персони. Теж саме було з прямим ефіром, який вона проводила з Тіматі. Спочатку все здавалося випадковістю, але виявилося продуманою піар-акцією.

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