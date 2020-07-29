Українці не розуміють, як таке може відбуватися

Клієнти в подиві від сервісу державного Приватбанку

Про новий кричущий інцидент у своєму відгуку написала незадоволена клієнтка.

За її словами, ПриватБанк схвалив видачу кредитних коштів у розмірі 24 тисяч гривень третім особам.

"ПриватБанк без згоди та повідомлення підвищив кредитний ліміт і видав кредитні кошти загальною сумою близько 24000 третім особам. Це стало можливим завдяки оформленню віртуальної карти, для якої не потрібно ні паспорт, ні код, особиста присутність людини, який є держателем картки", - поскаржилася незадоволена клієнтка.

Жінка також додала, що після видачі грошей звернулася до поліції і служби безпеки банку, але її звернення не дали ніякого результату.

"Заяву в поліцію, службу безпеки Приватбанку не дає жодних результатів, в усній формі співробітники гарячої лінії 3700 визнають, що так, це були шахрайські дії, але нічого не поробиш, пеня буде капати, платіть! Свавілля!", - резюмувала вона в своєму негативному відгуку.

"У разі підозри на те, що вашим номером телефону може користуватись третя особа, рекомендуємо якомога швидше заблокувати його, звернувшись до підтримки банку...Також, ми звернулись до вас приватним повідомленням для детальної перевірки інформації", - відреагував на скаргу співробітник банку.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

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