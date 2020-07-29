Украинцы не понимают, как такое может происходить

Клиенты в недоумении от сервиса государственного ПриватБанка

О новом вопиющем инциденте в своем отзыве написала недовольная клиентка.

По ее словам, ПриватБанк одобрил выдачу кредитных средств в размере 24 тысяч гривен третьим лицам.

"ПриватБанк без согласия и уведомления повысил кредитный лимит и выдал кредитные средства общей суммой около 24000 третьим лицам. Это стало возможным благодаря оформлению виртуальной карты, для которой не требуется ни паспорт, ни код, ни личное присутствие человека, который является держателем карты", - пожаловалась недовольная клиентка.

Женщина также добавила, что после выдачи денег обратилась в полицию и службу безопасности банка, но ее обращения не дали никакого результата.

"Заявление в полицию, службу безопасности Приватбанка не дает никаких результатов, в устной форме сотрудники горячей линии 3700 признают, что да, это были мошеннические действия, но ничего не поделать, пеня будет капать, платите! Беспредел!", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Отметим, что третьим лицом не может быть открыт счет без доступа к финансовому номеру телефона клиента и Приват24. В случае подозрения на то, что вашим номером телефона может пользоваться третье лицо, рекомендуем как можно быстрее заблокировать его, обратившись к поддержке банка... Также, мы обратились к вам приватным сообщением для детальной проверки информации", - отреагировал на жалобу сотрудник банка.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление