Відома російська балерина і актриса Анастасія Волочкова похвалилася свіжими фото, і розповіла, як потрібно починати день

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

На опублікованих знімках співачка позує в міні-сукні синього кольору. Взута вона босоніжки з платформою і на високому каблуці.

Волосся Волочкової зібране, а на обличчі - яскравий макіяж.

Такими кадрами балерина супроводила свої роздуми з приводу того, як слід радіти життю і починати ранок кожного дня.

«Необхідно починати ранок з посмішки, радості і любові!😊 Прокидатися в обіймах коханої людини-це неймовірне благо!🙏❤️🌺 Якщо немає приводу для посмішки і радість, створюйте його собі самі!😊 І життя Вам теж посміхнеться!😊 На щастя, кожен мій день наповнений радістю і я завжди живу на позитиві😊 Гарного всім дня!» - поділилася радою Волочкова.

На одному зі знімків балерина зігнулась виставивши п'яту точку.

Зазначимо, коментарі на сторінці Анастасії Волочкової відключені, тому дізнатися, що думають з приводу цієї мудрості фолловери артистки не вийде.

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