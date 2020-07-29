Известная российская балерина и актриса Анастасия Волочкова похвасталась свежими фото, и рассказала, как нужно начинать день

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.

На опубликованных снимках балерина позирует в мини-платье синего цвета. Обута она в босоножки с платформой и на высоком каблуке.

Волосы Волочковой собраны, а на лице - яркий макияж.

Такими кадрами балерина сопроводила свои размышления по поводу того, как следует радоваться жизни и начитать утро.

«Утро необходимо начинать с улыбки, радости и любви!😊 Просыпаться в объятиях любимого человека-это невероятное благо!🙏❤️🌺 Если нет повода для улыбки и радости, создавайте его себе сами!😊 И жизнь Вам тоже улыбнётся!😊 К счастью, каждый мой день наполнен радостью и я всегда живу на позитиве😊 Хорошего всем дня!» - поделилась советом Волочкова.

На одном из снимков балерина изогнулась выставив пятую точку.

Отметим, комментарии на странице Анастасии Волочковой отключены, поэтому узнать, что думают по поводу этой мудрости фолловеры артистки не получится.

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