Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася жарким кадром, зробленим на відпочинку в готелі
Не так давно зірка відправилася на відпочинок в Анталії, звідки активно ділиться жаркими кадрами, розповідає про те, як харчується і мотивує займатися раннім ранком спортом і робити пробіжку. Навіть у відпустці зірка не розслабляється і стежить за собою.
Кілька годин тому Настя поділилася ранковим кадром, зробленим під час відпочинку в готелі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка захопила видом без макіяжу та прикрас.
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Так, на фото Настя відображена в банному халаті і з рушником на голові. Вона позувала сидячи на стільці, біля невеликого столика, на якому стоїть тарілка з фруктами.
«Ранок - найважливіше час ☀️ Від того, як ми проведемо його, залежить весь наш день. Спробуйте провести його в повній тиші, без гаджетів, а просто ви і ваші думки 😌 Прислухайтеся до того, що думаєте і уявіть, яким класним буде ваш день. І є велика ймовірність, що він саме таким і буде! 🥰», - написала Каменських.
Ось як відреагували фанати:
«Одна я з ранку думаю «та за шооо» ? 🤪 якщо б мій ранок було б таким як на фото))) мрії мрії ))», «Лайк якщо теж снідаєш дуже довго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 від ранку весь день залежить 😉», «Настя, можна зробити триб'ют на це фото? Ви прекрасні 😍😍», «Коли Ви так дивитеся, Анастасія, сили додаються! І день точно пройде на Ура!🙏», «Дала рада Настя, прокинувшись відразу взялася за телефон,писати пост про ранок без гаджетів😂».
Також вчора артистка показувала перший кадр з відпочинку в Туреччині і захопила фігурою на пляжі. На ранковому фото Настя позувала в смугастому бікіні біло-сірого кольору. Свої кучеряве волосся дівчина вирішила притримати рукою під час того, як позувала, повернувшись боком до об'єктиву.
«Hello there 🙋♀️😘Пильно слідкую, щоб всі потренувалися вранці 😄💪 А ти сьогодні вже зробив ранкову гімнастику ? 👀 #morningexercise #goodmorningvibes», - написала Настя.
Ось що відповіли фанати:
«Люблю красу нашу!♥️♥️♥️♥️♥️», «Звичайно, зробила❤️», «Дюймовочка», «Як завжди неперевершена 😻😻😻 Я вами захоплююсь ❤️❤️❤️❤️», «Гладка як акула) дуже красива», «Спорт сила))👍», «🙄 лінь... Настя - твої фото 🔥»,«Супер❤️», «Так повненька красива була, а зараз дивитися страшно», «Настя, як завжди красуня 👍👍👍🤗🤗🤗».
Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».
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