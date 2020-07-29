Відома модель Памела Андерсон поділилася з шанувальниками свіжими фотографіями

Як передає Рoliteka.net, знімки з'явилися в Instagram у зірки. Судячи з фото, вони були зроблені не так давно. Зазвичай Андерсон публікує у себе в соцмережах архівні кадри, де вона ще молода. Але бувають і винятки.

На фото красуня забула про вік, виставивши на передній план оголені ніжки. Варто відзначити, що ноги моделі виглядають чудово. Памелі зробили оригінальну зачіску, що надало особливої пікантності фото.

«Там немає кінця. Там немає початку. Існує тільки нескінченна пристрасть життя. Фредеріко Фелліні», - підписала знімок зірка.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон засвітила свої принади у відвертому вбранні. Зірка Playboy красувалася в неймовірній сукні, засвітивши красиву зону декольте. Модель доповнила образ прикрасою на шиї. Волосся красуня залишила розпущеним.

Крім цього, нещодавно модель поділилася архівним фото, на якому позувала топлес. Дівчина лежала на мотоциклі, її волосся було розпущене і звисало вниз. Вона прикрила груди руками, але неосяжні принади все одно виглядали назовні. На фото видно ще молоде ідеальне тіло зірки. Це той час, коли Андерсон була найбільш затребуваною моделлю для чоловічих журналів.

Нагадаємо, що пишногруда Памела Андерсон розкрила пальто в самому спокусливій місці: "Спокусниця".

Як раніше повідомляла Politeka, безсоромна Памела Андерсон блиснула пишними формами, задерши нижню білизну: "заплуталася в одязі".

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