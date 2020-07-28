Відома модель Памела Андерсон показала свої ідеальні форми

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове спокусливе фото в соціальній мережі "Instagram".

Памела Андерсон

У свої 53 роки Памела Андерсон виглядає чудово і не соромиться показати своє тіло у всій красі. На цей раз вона продемонструвала, як розважається на карантині.

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Quarintine 🌸

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На опублікованому знімку модель одягла чорний напівпрозорий пеньюар, але таким чином, що груди і плечі залишилася зовні. Памела прикрила бюст тією ж рукою, якою задерла нижню білизну. Ще одна смужка тканини закрила око знаменитості - складається таке враження, що вона просто заплуталася в одязі. До того ж, Андерсон приклала вільну руку до голови, відкрила рот і зажмурила друге око, ніби від головного болю.

памела андерсон

Раніше Памела Андерсон виклала у соцмережі інший спокусливий знімок. Для нього вона вбралася в пальто молочного кольору, яка ефектно розкрила на радість фанатам. Під ним виявилося відверте нижня білизна. 53-річна красуня показала розкішне декольте, а також зону бікіні, прикриту напівпрозорою тканиною трусиків.

Нагадаємо, спокуслива Памела Андерсон без білизни дозволила себе зняти знизу.

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон спокусливо вигнулась, не залишивши байдужими чоловіків.

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон влаштувала майстер-клас з спокусі, ліфчик не витримав таких обсягів.