Мінекономіки опублікувало відносно позитивний прогноз по курсу долара в Україні

Про це пише Politeka.net.

Так, в Кабінеті міністрів прогнозують, що обмінний курс долара в 2021 році становитиме 29,1 гривень/$, на кінець року - 28,8 грн/$.

Про це йдеться в проекті "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", який був підготовлений Мінекономіки.

Відповідний проект постанови міститься в порядку денному засідання Кабміну на 29 липня, який буде розглянуто найближчим часом.

Зазначимо, що у попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 гривень/$ у середньому за рік та 29,3 гривень/$ на кінець року.

"Мінекономіки зазначає, що розроблений і представлений прогноз є сценарним припущенням, а не простою екстраполяцією попередніх тенденцій розвитку економіки України", - йдеться в офіційному документі.

Раніше ми розповідали про курс долара по 30 гривень в Україні.

Експерти не сумніваються, що ослаблення національної валюти на цьому тижні продовжиться. Однак, курс долара буде набирати в ціні більш плавно, ніж в останні півмісяця.

За словами аналітика Олександра Охріменка, якщо НБУ не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то курс долара може зрости до 28,5 грн/$. При цьому він упевнений, що долар по 30 гривень спровокує нову хвилю інфляції в країні.

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