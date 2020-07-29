Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом одного з своїх улюблених конфітюрів
Як передає Politeka.net, рецепт з'явився на сторінці Глинської в «Instagram».
Готується цей конфітюр з смородини, аґрусу і імбиру. І для цього доведеться запастися терпінням і часом. Однак результат окупить всі старання, запевняє кулінар.
«Повірте, ця гра коштує свічок», - запевняє Глинська.
Для конфітюру знадобиться:
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- 500 г агрусу
- 500 г червоної смородини
- 1 кг цукру
- 10 г імбиру
- цедра 1 лимона
- 400 мл води
Процес приготування:
1. Підготовка ягід. Агрус потрібно промити, проколоти в декількох місцях зубочисткою або голкою, щоб він не лопнув при варінні, а залишився целеньким.
2. Смородину промити і зняти з гілочок.
3. Імбир натерти на дрібній тертці.
4. Приготувати сироп. Для цього надіслати у сотейник воду, цукор, цедру одного лимона, імбир. Все це проварити на середньому вогні - 7-10 хвилин.
Лимон попередньо потрібно обдати окропом.
5. Підготовлені ягоди залити сиропом і залишити на 5-6 годин.
6. Довести суміш до кипіння і проварити на слабкому вогні 10 хвилин. Знову відставити на 5 годин.
7. Ще раз довести все до кипіння і варити 10 хвилин на слабкому вогні. Розлити по банках.
Процес варіння конфітюру необхідно кілька разів зупиняти, для того, щоб агрус просочився сиропом і максимально ввібрав в себе всі смаки і аромати. Саме в цьому його секрет.
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