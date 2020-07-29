Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом одного из своих любимых конфитюров

Как передает Politeka.net, рецепт появился на странице Глинской в «Инстаграм».

Готовится этот конфитюр из смородины, крыжовника и имбиря. И для этого придется запастись терпением и временем. Однако результат окупит все старания, уверяет кулинар.

«Поверьте, эта игра стоит свеч», - уверяет Глинская.

Для конфитюра понадобится:

500 г крыжовника

500 г красной смородины

1 кг сахара

10 г имбиря

цедра 1 лимона

400 мл воды

Процесс приготовления:

1. Подготовка ягод. Крыжовник нужно промыть, проколоть в нескольких местах зубочисткой или иголкой, чтобы он не лопнул при варке, а остался целеньким.

2. Смородину промыть и снять с веточек.

3. Имбирь натереть на мелкой терке.

4. Приготовить сироп. Для этого отправить в сотейник воду, сахар, цедру одного лимона, имбирь. Все это проварить на среднем огне - 7-10 минут.

Лимон предварительно нужно обдать кипятком.

5. Подготовленные ягоды залить сиропом и отставить на 5-6 часов.

6. Довести смесь до кипения и проварить на слабом огне - 10 минут. Снова отставить на 5 часов.

7. Еще раз довести все до кипения и проварить 10 минут на слабом огне. Разлить по банкам.

Процесс варки конфитюра необходимо несколько раз останавливать, для того, чтобы крыжовник пропитался сиропом и максимально впитал в себя все вкусы и ароматы. Именно в этом его секрет.

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