Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом одного из своих любимых конфитюров
Как передает Politeka.net, рецепт появился на странице Глинской в «Инстаграм».
Готовится этот конфитюр из смородины, крыжовника и имбиря. И для этого придется запастись терпением и временем. Однако результат окупит все старания, уверяет кулинар.
«Поверьте, эта игра стоит свеч», - уверяет Глинская.
Для конфитюра понадобится:
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- 500 г крыжовника
- 500 г красной смородины
- 1 кг сахара
- 10 г имбиря
- цедра 1 лимона
- 400 мл воды
Процесс приготовления:
1. Подготовка ягод. Крыжовник нужно промыть, проколоть в нескольких местах зубочисткой или иголкой, чтобы он не лопнул при варке, а остался целеньким.
2. Смородину промыть и снять с веточек.
3. Имбирь натереть на мелкой терке.
4. Приготовить сироп. Для этого отправить в сотейник воду, сахар, цедру одного лимона, имбирь. Все это проварить на среднем огне - 7-10 минут.
Лимон предварительно нужно обдать кипятком.
5. Подготовленные ягоды залить сиропом и отставить на 5-6 часов.
6. Довести смесь до кипения и проварить на слабом огне - 10 минут. Снова отставить на 5 часов.
7. Еще раз довести все до кипения и проварить 10 минут на слабом огне. Разлить по банкам.
Процесс варки конфитюра необходимо несколько раз останавливать, для того, чтобы крыжовник пропитался сиропом и максимально впитал в себя все вкусы и ароматы. Именно в этом его секрет.
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