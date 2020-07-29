Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, блиснула розкішною фігурою

Як передає Рoliteka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram. Куриленко, як і мільйони інших жінок, вирішила взяти участь у челенджі «Жінки підтримують жінок». В рамках акції жінки з усього світу викладають в соцмережах чорно-білі фото, щоб привернути увагу до спроб скасувати Стамбульську конвенцію, покликану захистити жінок від насильства.

«Велике спасибі всім дивовижним жінкам, які відзначили мене в цьому, ви всі надихаєте мене. Давайте продовжимо будувати один одного і підтримувати один одного», - заявила Куриленко.

Вона супроводила пост фото, на якому красувалася на морі в неймовірно спокусливому топі. Бюстьє ідеально підкреслило фігуру 40-річної красуні. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Все ще прекрасна як завжди», «Відмінна картинка, Ольга спасибі», «Неймовірна краса», «Завдяки Стамбульській конвенції наші жінки стали більш вільними і сміливими», «Як же ви природні. Браво», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася кадрами з фільму «Кімната», в якому вона знялася. Вона позувала в ліжку з чоловіком. Навколо них розкидані гроші, а в руках у красеня знаходиться пляшка вина.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: «Це вже перебір».

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