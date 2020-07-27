Українська дівчина Бонда - Ольга Куриленко, порадувала шанувальників пікантними знімками в купальнику

Модель і актриса Ольга Куриленко виклала відверте фото в білому оригінальному купальнику на тлі моря. Так модель вирішила відзначити початок тижня, пише Politeka.net

Фото Ольги Куриленко вийшло теплим і по-справжньому літнім - 40-річна зірка саги про Джеймса Бонда позує на тлі морського пейзажу, перебуваючи, по-видимому, на яхті або теплоході. Модель радує шанувальників підтягнутою стрункою фігурою і засмаглим тілом.

Білий купальник з Ольгою вигідно підкреслює достоїнства її фігури - тонку талію, підкачаний торс і груди. Шанувальники, треба сказати, оцінили фото гідно.

«Ви так чертовски прекрасні» - написали актрисі в коментарях.

«Так красиво і чудово» - написали інші.

Раніше «дівчина Бонда» порадувала шанувальників знімком в яскравій сукні. На знімку Куриленко позує в зухвалому міні з глибоким вирізом, елегантно вмостившись на ліжку. Доповнювали образ знаменитості красиві браслети і кольє. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Підступна лисиця», «феноменально, магнетично, божественно», «краща з кращих», «прекрасний знімок», «вау, красуня», - пишуть вони.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда спокусила величезним вирізом, груди ось-ось випаде

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко побешкетувала в ліжку з бородатим красенем

Також Politeka писала, що 40-річна українська дівчина Бонда Куриленко вразила фігурою в бікіні